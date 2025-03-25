Каманцев высказался о решении ЭСК РФС по матчу «Спартак» — «Зенит»

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев прокомментировал решение ЭСК признать, что главный арбитр встречи 21-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1) Сергей Иванов правильно засчитал гол полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса на 90+2-й минуте.

– ЭСК РФС выпустила решение по офсайду в матче «Спартак» — «Зенит», но очевидно, что у многих всё равно остались вопросы.

– Я понимаю всю критику, которая была после этого момента. Его визуализация из‑за отсутствия большего количества ракурсов объяснимо вызывает вопросы и приводит к дискуссиям. Качество визуализации зависит от количества камер. Чем их больше, тем легче судьям определить точки, по которым система фиксирует, был ли офсайд.

К сожалению, все имеющиеся ракурсы в отношении спорного момента на 90‑й минуте матча не являются однозначно убедительными и свидетельствующими о том, что решение судей на поле — засчитать гол, является очевидно верным или очевидно неверным. Но с учётом того, что ассистент арбитра, который находился в правильной позиции, засчитал гол, а офсайдные линии, которые были построены в соответствии с протоколом VAR, подтвердили решение, у ЭСК не было оснований не засчитывать гол. Мы используем технологию построения офсайдных линий, сертифицированную ФИФА, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 43 очка и на текущий момент занимает третье место. «Спартак» также заработал 43 очка, но располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков.

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