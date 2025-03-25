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Сборная России разгромила Замбию со счётом 5:0, Глушенков оформил хет-трик

Сборная России разгромила Замбию со счётом 5:0, Глушенков оформил хет-трик
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Завершился товарищеский матч сборных России и Замбии. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Национальная команда России одержала победу со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    
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Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, отличился нападающий сборной России Максим Глушенков. На 44-й минуте Илья Вахания удвоил преимущество хозяев. На 53-й минуте Глушенков оформил дубль, а на 58-й — хет-трик. На 73-й минуте Алексей Батраков установил окончательный счёт в матче — 5:0.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой с таким же счётом — 5:0.

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