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На матч между сборными России и Замбии пришли 20 864 зрителя

На матч между сборными России и Замбии пришли 20 864 зрителя
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Товарищеский матч между сборными России и Замбии посетили 20 864 зрителя.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Адель Аль-Накби. Российская национальная команда одержала победу со счётом 5:0. В её составе хет-триком отметился нападающий Максим Глушенков, ещё по голу забили защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.

13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 6 июня сборная России сыграет с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.

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