Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На матч между сборными России и Замбии пришли 20 864 зрителя

Товарищеский матч между сборными России и Замбии посетили 20 864 зрителя.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Адель Аль-Накби. Российская национальная команда одержала победу со счётом 5:0. В её составе хет-триком отметился нападающий Максим Глушенков, ещё по голу забили защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.

13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 6 июня сборная России сыграет с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.

Как сборная России играет при Карпине: