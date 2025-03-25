На матч между сборными России и Замбии пришли 20 864 зрителя
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Товарищеский матч между сборными России и Замбии посетили 20 864 зрителя.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Адель Аль-Накби. Российская национальная команда одержала победу со счётом 5:0. В её составе хет-триком отметился нападающий Максим Глушенков, ещё по голу забили защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков.
Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.
13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 6 июня сборная России сыграет с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.
Как сборная России играет при Карпине:
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