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Фанаты «Спартака» собрались у «Крокус Сити Холла» и почтили память жертв теракта

Фанаты «Спартака» собрались у «Крокус Сити Холла» и почтили память жертв теракта
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Фанаты московского «Спартака» почтили память жертв трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило фанатское объединение «Фратрия» в телеграм-канале.

«Активные фанаты московского «Спартака» собрались у «Крокус Сити Холла», чтобы почтить память жертв теракта 22.03.2024. Вечная память невинно убиенным», — написано в заявлении фанатского объединения.

Напомним, 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошла стрельба и прогремел взрыв. Трагедия унесла жизни людей. В тот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник». В минувшую субботу прошёл ровно год с этой ужасной трагедии.

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