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Сборная России выиграла восемь матчей подряд с общим счётом 44:0

Сборная России выиграла восемь матчей подряд с общим счётом 44:0
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Обыграв Замбию (5:0), сборная России продлила победную серию до восьми матчей. При этом команда Валерия Карпина обыграла соперников с общим счётом 44:0, что является лучшей сухой победной серией в футболе на уровне сборных на текущий момент.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    
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Российская национальная команда сохраняет свои ворота в неприкосновенности с осени 2023 года. За этот период подопечные Карпина разгромили Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирию (4:0), Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).

13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 6 июня сборная России сыграет с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.

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Как сборная России играет при Карпине:

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