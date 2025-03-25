Сборная России выиграла восемь матчей подряд с общим счётом 44:0

Обыграв Замбию (5:0), сборная России продлила победную серию до восьми матчей. При этом команда Валерия Карпина обыграла соперников с общим счётом 44:0, что является лучшей сухой победной серией в футболе на уровне сборных на текущий момент.

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Российская национальная команда сохраняет свои ворота в неприкосновенности с осени 2023 года. За этот период подопечные Карпина разгромили Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирию (4:0), Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).

13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 6 июня сборная России сыграет с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.

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Как сборная России играет при Карпине: