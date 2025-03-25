Максим Глушенков первым с 2019 года оформил хет-трик в одном матче за сборную России

Нападающий сборной России Максим Глушенков в товарищеском матче с командой Замбии стал первым автором хет-трика в составе сборной России с 2019 года.
25-летний форвард отметился голами на восьмой, 54-й и 58-й минутах встречи. Отметим, что ранее он не отличался в играх за национальную команду.
Последний раз забить три мяча и более в одном матче удавалось Артёму Дзюбе в игре отборочного турнира на чемпионат Европы с командой Сан-Марино (9:0), тогда Дзюба забил четыре мяча. В 2015 году он же отметился также четырьмя голами в матче отбора на ЧЕ-2016 со сборной Лихтенштейна (7:0).
Ранее по одному хет-трику в сборной за матч сделали Александр Бородюк, Владимир Бесчастных, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычёв, Александр Кержаков и Роман Павлюченко. Пять голов удалось забить Олегу Саленко на чемпионате мира 1994 года в игре с Камеруном (6:1).
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