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Максим Глушенков первым с 2019 года оформил хет-трик в одном матче за сборную России

Максим Глушенков первым с 2019 года оформил хет-трик в одном матче за сборную России
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Нападающий сборной России Максим Глушенков в товарищеском матче с командой Замбии стал первым автором хет-трика в составе сборной России с 2019 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

25-летний форвард отметился голами на восьмой, 54-й и 58-й минутах встречи. Отметим, что ранее он не отличался в играх за национальную команду.

Последний раз забить три мяча и более в одном матче удавалось Артёму Дзюбе в игре отборочного турнира на чемпионат Европы с командой Сан-Марино (9:0), тогда Дзюба забил четыре мяча. В 2015 году он же отметился также четырьмя голами в матче отбора на ЧЕ-2016 со сборной Лихтенштейна (7:0).

Ранее по одному хет-трику в сборной за матч сделали Александр Бородюк, Владимир Бесчастных, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычёв, Александр Кержаков и Роман Павлюченко. Пять голов удалось забить Олегу Саленко на чемпионате мира 1994 года в игре с Камеруном (6:1).

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