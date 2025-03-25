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Максименко провёл три «сухих» матча за сборную России, выйдя на поле в трёх встречах

Максименко провёл три «сухих» матча за сборную России, выйдя на поле в трёх встречах
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко сыграл три матча в составе сборной России, в которых не пропустил ни одного мяча. Во встречах с его участием российская национальная команда победила соперников с общим счётом 13:0.

27-летний голкипер сыграл 45 минут в товарищеской встрече с Беларусью (4:0), а также провёл полные матчи с Сирией (4:0) и Замбией (5:0).

В составе «Спартака» в нынешнем сезоне Максименко принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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