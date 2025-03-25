Главный тренер Замбии прокомментировал поражение от сборной России

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант высказался о поражении от сборной России (0:5) в товарищеском матче.

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«Поздравления России, они хорошо сыграли. У нас была только одна нормальная тренировка, потому что не все игроки прилетели вовремя. Но для нас это была хорошая возможность проверить игроков, несколько вещей. Хочу поблагодарить Россию за гостеприимство», — передаёт слова Гранта корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России завершила мартовский сбор. В первой встрече, которая прошла также на домашнем стадионе московского «Динамо», команда Валерия Карпина с таким же счётом обыграла Гренаду.