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Глава РФС Дюков подвёл итог товарищеских матчей сборной России с Гренадой и Замбией

Глава РФС Дюков подвёл итог товарищеских матчей сборной России с Гренадой и Замбией
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итог товарищеских матчей сборной России с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

«Считаю, что провели качественный учебно-тренировочный сбор. Может быть, не с самыми сильными соперниками, но порадовало качество футбола. Пытались играть в высоком темпе, прессинговать. Забили много мячей. Хочу отметить, что нам удалось порадовать болельщиков. Тренерский штаб смог посмотреть много молодых игроков. Они получили практику, удалось понять требования и ощутить атмосферу. Оценку поставлю высокую», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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