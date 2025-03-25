Дивеев прокомментировал победу сборной России в матче с Замбией

Защитник национальной команды России Игорь Дивеев прокомментировал победу российской сборной в товарищеском матче с Замбией (5:0).

«Мы понимали, что Замбия — сильная команда. Понятно, что у всех африканских команд слабая защита. Было очень легко вскрывать через центр и фланг. В атаке они могли обыграть дриблингом. Хорошо, что выиграли, забили и сыграли «на ноль». Наш пятый гол? Видел по повтору, что защитник не смог попасть по мячу, но бывает», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сборная России завершила мартовский сбор. В первой встрече, которая прошла также на домашнем стадионе московского «Динамо», команда Валерия Карпина с таким же счётом обыграла Гренаду.