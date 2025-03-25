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Дивеев прокомментировал победу сборной России в матче с Замбией

Дивеев прокомментировал победу сборной России в матче с Замбией
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Защитник национальной команды России Игорь Дивеев прокомментировал победу российской сборной в товарищеском матче с Замбией (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Мы понимали, что Замбия — сильная команда. Понятно, что у всех африканских команд слабая защита. Было очень легко вскрывать через центр и фланг. В атаке они могли обыграть дриблингом. Хорошо, что выиграли, забили и сыграли «на ноль». Наш пятый гол? Видел по повтору, что защитник не смог попасть по мячу, но бывает», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сборная России завершила мартовский сбор. В первой встрече, которая прошла также на домашнем стадионе московского «Динамо», команда Валерия Карпина с таким же счётом обыграла Гренаду.

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