Президент РФС Дюков: Артём Дзюба оправдал ожидания, его рекорд войдёт в историю

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, оправдал ли ожидания 36-летний нападающий Артём Дзюба, сыгравший в товарищеском матче с Гренадой (5:0).
— Оправдал ли ожидания Дзюба?
— Думаю, что да. Дзюба помог сборной, забил гол. И то достижение, которое он установил — значимое. Оно войдёт в историю. Я его поздравил, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В среду, 19 марта, состоялся товарищеский матч российской национальной команды с Гренадой. На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе сборной России. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.
Как сборная России играет при Карпине:
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