Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС Дюков: Артём Дзюба оправдал ожидания, его рекорд войдёт в историю

Президент РФС Дюков: Артём Дзюба оправдал ожидания, его рекорд войдёт в историю
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, оправдал ли ожидания 36-летний нападающий Артём Дзюба, сыгравший в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

— Оправдал ли ожидания Дзюба?
— Думаю, что да. Дзюба помог сборной, забил гол. И то достижение, которое он установил — значимое. Оно войдёт в историю. Я его поздравил, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В среду, 19 марта, состоялся товарищеский матч российской национальной команды с Гренадой. На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе сборной России. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.

Материалы по теме
Глава РФС Дюков подвёл итог товарищеских матчей сборной России с Гренадой и Замбией

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android