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Игорь Дивеев: поздравил лично Дзюбу с рекордом, рад за него

Игорь Дивеев: поздравил лично Дзюбу с рекордом, рад за него
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Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о рекорде нападающего Артёма Дзюбы. Форвард в игре с Гренадой (5:0) забил 31-й мяч за сборную и стал её лучшим бомбардиром, опередив Александра Кержакова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Можно подвести итоги сборов, что сыграли «на ноль», плюс много забили. Понятно, что могли забивать и больше.

Мы все поздравили Дзюбу, я лично — тоже. Рад за него, что он побил рекорд. Пожелали ему удачи, в чемпионате увидимся. Но мы уже играли с «Акроном», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На матч с Замбией (5:0) Дзюба не поехал. Ныне форвард выступает в составе тольяттинского «Акрона».

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