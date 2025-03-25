Игорь Дивеев: поздравил лично Дзюбу с рекордом, рад за него

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о рекорде нападающего Артёма Дзюбы. Форвард в игре с Гренадой (5:0) забил 31-й мяч за сборную и стал её лучшим бомбардиром, опередив Александра Кержакова.

«Можно подвести итоги сборов, что сыграли «на ноль», плюс много забили. Понятно, что могли забивать и больше.

Мы все поздравили Дзюбу, я лично — тоже. Рад за него, что он побил рекорд. Пожелали ему удачи, в чемпионате увидимся. Но мы уже играли с «Акроном», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На матч с Замбией (5:0) Дзюба не поехал. Ныне форвард выступает в составе тольяттинского «Акрона».