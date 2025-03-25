Игорь Дивеев: поздравил лично Дзюбу с рекордом, рад за него
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Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о рекорде нападающего Артёма Дзюбы. Форвард в игре с Гренадой (5:0) забил 31-й мяч за сборную и стал её лучшим бомбардиром, опередив Александра Кержакова.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Можно подвести итоги сборов, что сыграли «на ноль», плюс много забили. Понятно, что могли забивать и больше.
Мы все поздравили Дзюбу, я лично — тоже. Рад за него, что он побил рекорд. Пожелали ему удачи, в чемпионате увидимся. Но мы уже играли с «Акроном», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
На матч с Замбией (5:0) Дзюба не поехал. Ныне форвард выступает в составе тольяттинского «Акрона».
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