Авраам Грант: сборная России заслуживает участия в международных турнирах

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант считает, что национальная команда России заслуживает выступать в международных турнирах.
«Мы задействовали новых игроков, использовали другую схему. Это был хороший урок против очень сильного соперника. Но многие игроки имели проблемы с визой, некоторые из них не прилетели. Я просил, чтобы игроки прилетели 17-го, а они прилетели 20-го.
Но мы всё равно довольны, что сыграли с Россией. Я надеюсь, что ваша команда скоро получит возможность играть в международных турнирах, Россия этого заслуживает», — передаёт слова Гранта корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.
- 25 марта 2025
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