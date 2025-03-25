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Авраам Грант: сборная России заслуживает участия в международных турнирах

Авраам Грант: сборная России заслуживает участия в международных турнирах
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Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант считает, что национальная команда России заслуживает выступать в международных турнирах.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Мы задействовали новых игроков, использовали другую схему. Это был хороший урок против очень сильного соперника. Но многие игроки имели проблемы с визой, некоторые из них не прилетели. Я просил, чтобы игроки прилетели 17-го, а они прилетели 20-го.

Но мы всё равно довольны, что сыграли с Россией. Я надеюсь, что ваша команда скоро получит возможность играть в международных турнирах, Россия этого заслуживает», — передаёт слова Гранта корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.

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