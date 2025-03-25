Авраам Грант: сборная России заслуживает участия в международных турнирах

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант считает, что национальная команда России заслуживает выступать в международных турнирах.

«Мы задействовали новых игроков, использовали другую схему. Это был хороший урок против очень сильного соперника. Но многие игроки имели проблемы с визой, некоторые из них не прилетели. Я просил, чтобы игроки прилетели 17-го, а они прилетели 20-го.

Но мы всё равно довольны, что сыграли с Россией. Я надеюсь, что ваша команда скоро получит возможность играть в международных турнирах, Россия этого заслуживает», — передаёт слова Гранта корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.