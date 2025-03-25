Дюков ответил, может ли Карпин совмещать должности тренера в сборной России и в клубе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, может ли Валерий Карпин совмещать должности главного тренера в сборной России и в клубе. Напомним, ранее 56-летний специалист совмещал работу в национальной команде с работой в «Ростове».

«Не обсуждали какое-то новое назначение. Пока сборная не играет в официальных матчах, совмещение возможно. Когда вернёмся, то не может быть совмещения. Сейчас Карпин является тренером сборной. Нас это устраивает», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 25 марта, подопечные Валерия Карпина разгромили Замбию со счётом 5:0.

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Как сборная России играет при Карпине: