Глава РФС Дюков заявил, что момент возвращения России на международную арену приближается

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что момент возвращения России на международную арену приближается.

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«Считаю, что с каждым днём момент возвращения приближается. Скорее всего, это не произойдёт завтра. Рассчитываем, что в течение этого года будет принято решение. Может, сразу по клубам и сборным или же это будет поэтапное возвращение.

Вероятность более 50%. Сложно сказать, будет ли это решение по всем возрастам и командам или по юношеским сборным. Возможно, будет принято решение о возвращении всех команд сразу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.