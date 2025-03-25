Дивеев рассказал, о чём говорила команда с Карпиным перед мартовскими сборами

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, о чём говорила команда с главным тренером Валерием Карпиным перед мартовскими сборами.

— Максим показал своими забитыми мячами, что он молодец! Могу вам сказать, что, когда собиралась сборная с Карпиным, у нас был разговор. Мы сказали, что хотим играть в футбол, а не стоять в обороне и играть в 5-4-1. Несмотря на сборную, мы будем пытаться выходить из-под прессинга и играть в свой футбол, в который хотим. Ты должен не бояться играть под прессингом, выходить из-под него.

— Видно на тренировках, что Глушенков кайфует от сборной?

— Я бы так не сказал. Я не обращаю на это внимания. Могу про себя сказать, что кайфую от ЦСКА и сборной, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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Как сборная России играет при Карпине: