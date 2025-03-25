Комличенко — о сборной Замбии: мы готовились к более серьёзному сопернику
Поделиться
Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о победе над сборной Замбии (5:0) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Положительные эмоции от матча с Замбией, мы выиграли и провели хорошую игру. Мы готовились к более серьёзному сопернику. Я не играл с Гренадой, поэтому не могу особо сравнивать.
Немного расстроился, что не реализовал свои моменты, немного не хватило фарта. Но зато выиграли с крупным счётом, Глуш отстрелялся за всех нападающих», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Россия завершила мартовский сбор. Следующие матчи команда Валерия Карпина проведёт в июне 2025 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2025
-
22:45
-
22:42
-
22:42
-
22:42
-
22:38
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:24
-
22:19
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:45
-
21:44
-
21:37
-
21:29
-
21:28
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:02
-
20:55
-
20:47
-
20:37
-
20:22
-
20:19