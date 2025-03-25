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Комличенко — о сборной Замбии: мы готовились к более серьёзному сопернику

Комличенко — о сборной Замбии: мы готовились к более серьёзному сопернику
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Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о победе над сборной Замбии (5:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Положительные эмоции от матча с Замбией, мы выиграли и провели хорошую игру. Мы готовились к более серьёзному сопернику. Я не играл с Гренадой, поэтому не могу особо сравнивать.

Немного расстроился, что не реализовал свои моменты, немного не хватило фарта. Но зато выиграли с крупным счётом, Глуш отстрелялся за всех нападающих», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Россия завершила мартовский сбор. Следующие матчи команда Валерия Карпина проведёт в июне 2025 года.

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