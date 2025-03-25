Комличенко — о сборной Замбии: мы готовились к более серьёзному сопернику

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о победе над сборной Замбии (5:0) в товарищеском матче.

«Положительные эмоции от матча с Замбией, мы выиграли и провели хорошую игру. Мы готовились к более серьёзному сопернику. Я не играл с Гренадой, поэтому не могу особо сравнивать.

Немного расстроился, что не реализовал свои моменты, немного не хватило фарта. Но зато выиграли с крупным счётом, Глуш отстрелялся за всех нападающих», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Россия завершила мартовский сбор. Следующие матчи команда Валерия Карпина проведёт в июне 2025 года.