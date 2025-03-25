Комличенко высказался о восьми победах сборной России подряд со счётом 44:0

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко высказался о восьми победах национальной команды подряд с общим счётом 44:0.

— 44:0. Такая статистика у сборной России в последних матчах. Как на неё реагировать?

— Положительно. Мы стараемся радовать болельщиков игрой, и это получается. Конечно, хочется сыграть против более сильного соперника, но РФС делает всё возможное. Поэтому выбирать не приходится, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сборная России завершила мартовский сбор. В первой встрече, которая прошла также на домашнем стадионе московского «Динамо», команда Валерия Карпина с таким же счётом обыграла Гренаду.