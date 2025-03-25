Комличенко оценил игру Глушенкова за сборную России в матче с Замбией
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Форвард сборной России Николай Комличенко поделился мнением об игре нападающего Максима Глушенкова в товарищеском матче с Замбией (5:0). В этой встрече 25-летний футболист оформил хет-трик.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Матч с Замбией – это лучшая игра Глушенкова весной, потому что он раньше не забивал, а сейчас отметился хет-триком. Он сделал всё, что нужно. Оценка 10 из 10», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Обыграв Замбию, сборная России продлила победную серию до восьми матчей. При этом команда Валерия Карпина обыграла соперников с общим счётом 44:0, что является лучшей сухой победной серией в футболе на уровне сборных на текущий момент.
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