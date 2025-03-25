Игрок сборной России Дивеев: все понимают, с какими командами мы играем
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Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о соперниках национальной команды по товарищеским матчам на мартовских сборах.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Все понимают, с какими командами мы играем. Не хочу принижать соперников. Понятно, что уровень мастерства команд разный. Наша задача показать свой футбол и отработать свои моменты. В последних играх не было такого прессинга. С Нигерией будет интересный футбол. Посмотрим, на что мы способны и где можем играть лучше», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Сборная России провела два товарищеских матча во время мартовских сборов: с национальной командой Гренады (5:0) и Замбии (5:0).
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