Игрок сборной России Дивеев: все понимают, с какими командами мы играем

Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о соперниках национальной команды по товарищеским матчам на мартовских сборах.

«Все понимают, с какими командами мы играем. Не хочу принижать соперников. Понятно, что уровень мастерства команд разный. Наша задача показать свой футбол и отработать свои моменты. В последних играх не было такого прессинга. С Нигерией будет интересный футбол. Посмотрим, на что мы способны и где можем играть лучше», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сборная России провела два товарищеских матча во время мартовских сборов: с национальной командой Гренады (5:0) и Замбии (5:0).