Капитан сборной России Миранчук обратился к болельщикам после победы над Замбией

Капитан и полузащитник сборной России Антон Миранчук поблагодарил болельщиков за поддержку после товарищеского матча с Замбией. В этой игре подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счётом 5:0.

«Болельщики, всем спасибо за поддержку, и спасибо, что вас было так громко слышно, и так много вас было. Увидимся в следующих матчах, спасибо большое», — сказал Миранчук в видео в телеграм-канале сборной России.

29-летний полузащитник провёл на поле всё время встречи. Всего в составе российской национальной команды Миранчук принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Как сборная России играет при Карпине: