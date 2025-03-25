Капитан сборной России Миранчук обратился к болельщикам после победы над Замбией
Поделиться
Капитан и полузащитник сборной России Антон Миранчук поблагодарил болельщиков за поддержку после товарищеского матча с Замбией. В этой игре подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счётом 5:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Болельщики, всем спасибо за поддержку, и спасибо, что вас было так громко слышно, и так много вас было. Увидимся в следующих матчах, спасибо большое», — сказал Миранчук в видео в телеграм-канале сборной России.
29-летний полузащитник провёл на поле всё время встречи. Всего в составе российской национальной команды Миранчук принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 26 марта 2025
-
00:12
-
00:08
-
00:04
- 25 марта 2025
-
23:51
-
23:46
-
23:29
-
23:15
-
23:11
-
23:11
-
23:08
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:03
-
23:00
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:52
-
22:52
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:42
-
22:42
-
22:38
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:32
-
22:30