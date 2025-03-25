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Капитан сборной России Миранчук обратился к болельщикам после победы над Замбией

Капитан сборной России Миранчук обратился к болельщикам после победы над Замбией
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Капитан и полузащитник сборной России Антон Миранчук поблагодарил болельщиков за поддержку после товарищеского матча с Замбией. В этой игре подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Болельщики, всем спасибо за поддержку, и спасибо, что вас было так громко слышно, и так много вас было. Увидимся в следующих матчах, спасибо большое», — сказал Миранчук в видео в телеграм-канале сборной России.

29-летний полузащитник провёл на поле всё время встречи. Всего в составе российской национальной команды Миранчук принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

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