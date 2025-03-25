Дюков: сложилось впечатление, что второй гол «Спартака» «Зениту» был забит из офсайда

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о втором голе «Спартака» в ворота «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

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«Что касается момента со вторым голом в ворота «Зенита», то момент динамичный. Могу сказать о своих впечатлениях. Я смотрел на стадионе и на повторе. Лично у меня сложилось впечатление, что гол был забит из офсайда. Но это картинка. Решение было сформировано на основании тех линий, что прочертила система. Судьи прежде всего полагаются на те линии, которые чертит система.

Данная система является сертифицированной ФИФА. Что касается РФС, мы не проверяли математические алгоритмы, математический код — это делала ФИФА. У них есть соответствующие методики. Когда судьи определяют положение игры, они полагаются на те данные и линии, что чертит система. ЭСК РФС подтвердила, что начертила это система», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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