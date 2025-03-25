Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков: сложилось впечатление, что второй гол «Спартака» «Зениту» был забит из офсайда

Дюков: сложилось впечатление, что второй гол «Спартака» «Зениту» был забит из офсайда
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о втором голе «Спартака» в ворота «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО«Фортуна».ИНН: 6164205110
erid 2RanymTCzxq 18+

«Что касается момента со вторым голом в ворота «Зенита», то момент динамичный. Могу сказать о своих впечатлениях. Я смотрел на стадионе и на повторе. Лично у меня сложилось впечатление, что гол был забит из офсайда. Но это картинка. Решение было сформировано на основании тех линий, что прочертила система. Судьи прежде всего полагаются на те линии, которые чертит система.

Данная система является сертифицированной ФИФА. Что касается РФС, мы не проверяли математические алгоритмы, математический код — это делала ФИФА. У них есть соответствующие методики. Когда судьи определяют положение игры, они полагаются на те данные и линии, что чертит система. ЭСК РФС подтвердила, что начертила это система», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Глава РФС Дюков заявил, что момент возвращения России на международную арену приближается

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android