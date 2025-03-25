Сборная Беларуси в гостях обыграла Азербайджан в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Беларуси и Азербайджана. Игра проходила на стадионе «Банк Республика Арена» (Масазыр, Азербайджан). В качестве главного арбитра встречи выступил Алеко Апциаури. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 59-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник сборной Беларуси Павел Забелин. На 78-й минуте хавбек Никита Демченко укрепил преимущество гостей.

В четверг, 20 марта, состоялась товарищеская игра, в которой сборная Беларуси разгромила Таджикистан со счётом 5:0. В субботу, 22 марта, Азербайджан в товарищеском матче уступил Гаити (0:3).

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