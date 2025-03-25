Сборная Беларуси в гостях обыграла Азербайджан в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Беларуси и Азербайджана. Игра проходила на стадионе «Банк Республика Арена» (Масазыр, Азербайджан). В качестве главного арбитра встречи выступил Алеко Апциаури. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 2
Беларусь
0:1 Забелин – 59' 0:2 Демченко – 78'
На 59-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник сборной Беларуси Павел Забелин. На 78-й минуте хавбек Никита Демченко укрепил преимущество гостей.
В четверг, 20 марта, состоялась товарищеская игра, в которой сборная Беларуси разгромила Таджикистан со счётом 5:0. В субботу, 22 марта, Азербайджан в товарищеском матче уступил Гаити (0:3).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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