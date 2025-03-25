Валерий Карпин прокомментировал победу сборной России над сборной Замбии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе своей команды в товарищеском матче со сборной Замбии (5:0).

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«Разочарований нет. Замбия не показала своего потенциала, в чём вина наших футболистов. Это не Гренада. У них индивидуально сильные футболисты. Да, у них есть проблемы в обороне, которые мы смогли использовать. Удовлетворён полностью. Ребята молодцы, я их поблагодарил», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.