Валерий Карпин высказался об игре Максима Глушенкова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о результативности нападающего команды Максима Глушенкова. Форвард «Зенита» забил три мяча в товарищеском матче с Замбией (5:0).

— На Глушенкова так повлиял разговор с вами?

— А ключи от квартиры не дать? Я же уже объяснял, о чём мы говорили. Допускаю ли я, что этот разговор повлиял? Допускаю. Но не думаю, что это так. Совета он у меня не спрашивал, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Для Глушенкова эти голы стали первыми в составе сборной России. До этого он провёл за команду два матча, не отметившись результативными действиями.