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Валерий Карпин высказался об игре Максима Глушенкова

Валерий Карпин высказался об игре Максима Глушенкова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о результативности нападающего команды Максима Глушенкова. Форвард «Зенита» забил три мяча в товарищеском матче с Замбией (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

— На Глушенкова так повлиял разговор с вами?
— А ключи от квартиры не дать? Я же уже объяснял, о чём мы говорили. Допускаю ли я, что этот разговор повлиял? Допускаю. Но не думаю, что это так. Совета он у меня не спрашивал, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Для Глушенкова эти голы стали первыми в составе сборной России. До этого он провёл за команду два матча, не отметившись результативными действиями.

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