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Дюков ответил, можно ли сделать систему определения офсайдных линий в РПЛ более точной

Дюков ответил, можно ли сделать систему определения офсайдных линий в РПЛ более точной
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, можно ли сделать систему определения офсайдных линий в Российской Премьер-Лиге более точной.

— Можно ли сделать систему офсайдных линий более точной и наглядной?
— Наверное, да. Это определяется количеством камер — нужны камеры формата «slow motion», которые работают при определении офсайда. Мы обсуждали установку камер с лигой и клубами. Лига была не готова, потому что это требовало дополнительных расходов на оборудование стадионов. Второе — установка этих камер требует дополнительные каналы для передачи сигнала, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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