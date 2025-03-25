Дюков ответил, можно ли сделать систему определения офсайдных линий в РПЛ более точной

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, можно ли сделать систему определения офсайдных линий в Российской Премьер-Лиге более точной.

— Можно ли сделать систему офсайдных линий более точной и наглядной?

— Наверное, да. Это определяется количеством камер — нужны камеры формата «slow motion», которые работают при определении офсайда. Мы обсуждали установку камер с лигой и клубами. Лига была не готова, потому что это требовало дополнительных расходов на оборудование стадионов. Второе — установка этих камер требует дополнительные каналы для передачи сигнала, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.