Дюков ответил, учитывала ли ЭСК данные «Зенита» при вынесении решения по голу «Спартака»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, учитывала ли ЭСК материалы «Зенита» при вынесении решения по голу «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
— Учитывались ли ЭСК РФС материалы от «Зенита»?
— Я знаю, что есть видео. Я с ним не знаком. Собираюсь посмотреть. В данном случае, если говорить об ЭСК РФС, они действуют достаточно формально. Что касается определения офсайда, есть система, которая сертифицирована ФИФА и используется при обозначении линии на поле. Что система начертила, то и легло в основание решения, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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