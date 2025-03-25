Дюков ответил, учитывала ли ЭСК данные «Зенита» при вынесении решения по голу «Спартака»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, учитывала ли ЭСК материалы «Зенита» при вынесении решения по голу «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

— Учитывались ли ЭСК РФС материалы от «Зенита»?

— Я знаю, что есть видео. Я с ним не знаком. Собираюсь посмотреть. В данном случае, если говорить об ЭСК РФС, они действуют достаточно формально. Что касается определения офсайда, есть система, которая сертифицирована ФИФА и используется при обозначении линии на поле. Что система начертила, то и легло в основание решения, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.