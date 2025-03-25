Карпин: «Спартак» отправил Соболева в «Зенит», чтобы его развалить? Бред

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал отвечать на утверждение, что «Спартак» продал нападающего Александра Соболева в «Зенит», чтобы развалить соперника.

— Как вы прокомментируете теорию заговора, что «Спартак» отправил Глушенкова и Соболева в «Зенит», чтобы развалить команду?

— Вы сейчас серьёзно? Хотите, чтобы это прокомментировал? Без комментариев. Бред, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

28-летний Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. За новую команду форвард в 20 матчах забил два мяча и отдал результативную передачу. Контракт между сторонами подписан до лета 2027 года.