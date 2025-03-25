Глава РФС Дюков не стал исключать, что Россия может получить уайлд-кард на чемпионат мира

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не стал исключать, что сборная Россия может получить уайлд-кард на чемпионат мира.

«Теоретически получить уайлд-кард возможно, но практически это будет трудно организовать. Давайте будем надеяться, что если будет принято решение о возвращении нашей сборной, то нам его дадут», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ближайший чемпионат мира пройдёт в 2026 году. Мундиаль примут три страны: США, Канада и Мексика. Игры состоятся в 16 городах. На данном турнире сыграют 48 сборных. Финал соревнования запланирован на 19 июля.

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