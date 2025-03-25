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Дюков рассчитывает, что решение о возвращении России будет принято в течение 2025 года

Дюков рассчитывает, что решение о возвращении России будет принято в течение 2025 года
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду, что вопрос о возвращении местного футбола на международную арену будет принят в течение полугода.

«Я уже комментировал ситуацию с нашим возвращением — мы продолжаем это обсуждать с ФИФА и УЕФА. Надеемся, что в течение 2025 года подобное решение будет принято, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Российские сборные и команды по футболу не выступают на международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. Обе организации заявляли, что возвращение России случится после урегулирования украинского конфликта.

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