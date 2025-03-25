Иван Комаров: перед дебютным матчем за сборную России был мандраж
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Иван Комаров рассказал о своих ощущениях после дебютного матча за национальную команду в игре с Замбией (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Только положительные ощущения от дебюта за сборную России, ещё удалось победить, поэтому очень рад. В любом случае было непросто, так как у меня первая игра за национальную команду. Перед этим матчем был небольшой мандраж, из-за которого казалось, что непросто.
Большое количество игроков «Ростова» в старте помогало, но, помимо них, есть ещё много знакомых. За счёт этого адаптация прошла проще. С кем знаком? С Антоном Миранчуком, Батраковым и Сильяновым», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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