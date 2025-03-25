Иван Комаров: перед дебютным матчем за сборную России был мандраж

Полузащитник «Ростова» и сборной России Иван Комаров рассказал о своих ощущениях после дебютного матча за национальную команду в игре с Замбией (5:0).

«Только положительные ощущения от дебюта за сборную России, ещё удалось победить, поэтому очень рад. В любом случае было непросто, так как у меня первая игра за национальную команду. Перед этим матчем был небольшой мандраж, из-за которого казалось, что непросто.

Большое количество игроков «Ростова» в старте помогало, но, помимо них, есть ещё много знакомых. За счёт этого адаптация прошла проще. С кем знаком? С Антоном Миранчуком, Батраковым и Сильяновым», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.