Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о рекордной серии сборной России с общим счётом 44:0

Валерий Карпин высказался о рекордной серии сборной России с общим счётом 44:0
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал восьмиматчевую победную серию своей команды с общим счётом 44:0.

«Наша серия 44:0, конечно, не показатель. Особенно с учётом того, против каких соперников мы играем. Все эти рекорды и серии они для фанатов, журналистов и так далее.

Меня это не радует. Меня радует отношение ребят к игре, то, как они выполняют установку, относятся к восстановлению и всего остального. Это меня радует, а не все эти серии», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.

Материалы по теме
Карпин: «Спартак» отправил Соболева в «Зенит», чтобы его развалить? Бред
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android