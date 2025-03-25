Валерий Карпин высказался о рекордной серии сборной России с общим счётом 44:0

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал восьмиматчевую победную серию своей команды с общим счётом 44:0.

«Наша серия 44:0, конечно, не показатель. Особенно с учётом того, против каких соперников мы играем. Все эти рекорды и серии они для фанатов, журналистов и так далее.

Меня это не радует. Меня радует отношение ребят к игре, то, как они выполняют установку, относятся к восстановлению и всего остального. Это меня радует, а не все эти серии», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.