Глава РФС Дюков прокомментировал слова Сергея Лаврова о ведении диалога с США о спорте

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о словах министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о ведении диалога с США касательно спорта.

— Как оцениваете слова Лаврова? Футбол может объединить Россию и США?

— Безусловно, если говорить о спорте, футболе, культуре — это вещи, которые объединяют страны. Пока ничего не подписано, так что рано комментировать, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 25 марта, сборная России разгромила Замбию со счётом 5:0. Таким образом, команда Валерия Карпина продлила победную серию до восьми матчей. При этом сборная России обыграла соперников с общим счётом 44:0.

Ранее Сергей Лавров заверил, что Россия выступает за ведение диалога с США по различным направлениям, включая спорт. В частности, министр иностранных дел Российской Федерации сказал: «Мы за переговоры по всем направлениям. Мы и «за хоккей», и «за футбол». Это, кстати, не игры, а то, чего хотят люди».

Как сборная России играет при Карпине: