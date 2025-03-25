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Антон Миранчук высказался о победах сборной России со счётом 44:0

Антон Миранчук высказался о победах сборной России со счётом 44:0
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Полузащитник национальной команды России Антон Миранчук высказался о восьми победах российской сборной подряд с общим счётом 44:0.

— Что думаете о победах с перевесом 44:0? Ждёте соперника сильнее?
— От футболистов мало что зависит. Конечно, все ждут и хотят, но играем с теми, кто есть. Стараемся выкладываться на максимум и радовать наших болельщиков, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России завершила мартовский сбор. В первой встрече, которая прошла также на домашнем стадионе московского «Динамо», команда Валерия Карпина с таким же счётом обыграла Гренаду.

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