Антон Миранчук: неожиданно, что был с капитанской повязкой, спасибо за доверие!

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился эмоциями от того, что его назначили капитаном национальной команды на товарищеский матч с Замбией (5:0).

«Было неожиданно, что я с капитанской повязкой. Только зашёл в раздевалку и сразу увидел повязку. Это придаёт больше ответственности перед собой и командой, не можешь подвести. Капитан есть капитан. Приятно! Спасибо за доверие», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Всего в составе российской национальной команды 29-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

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