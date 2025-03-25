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Антон Миранчук: неожиданно, что был с капитанской повязкой, спасибо за доверие!

Антон Миранчук: неожиданно, что был с капитанской повязкой, спасибо за доверие!
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился эмоциями от того, что его назначили капитаном национальной команды на товарищеский матч с Замбией (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Было неожиданно, что я с капитанской повязкой. Только зашёл в раздевалку и сразу увидел повязку. Это придаёт больше ответственности перед собой и командой, не можешь подвести. Капитан есть капитан. Приятно! Спасибо за доверие», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Всего в составе российской национальной команды 29-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

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