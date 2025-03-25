Дюков высказался о попадании Дугласа Сантоса в расширенный список сборной России в марте

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о попадании защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России в марте.

«Вызов игроков в сборную и определение состава — его прерогатива. РФС своё решение не говорил. Я всего несколько вопросов задал после того, как всё произошло — по тому или иному игроку. Это его зона ответственности, я стараюсь не вмешиваться в его работу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Сантос провёл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Сантос получил российское гражданство в 2024 году. Защитник «Зенита» имеет право на выступления в составе сборной России.