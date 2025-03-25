Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков высказался о попадании Дугласа Сантоса в расширенный список сборной России в марте

Дюков высказался о попадании Дугласа Сантоса в расширенный список сборной России в марте
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о попадании защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России в марте.

«Вызов игроков в сборную и определение состава — его прерогатива. РФС своё решение не говорил. Я всего несколько вопросов задал после того, как всё произошло — по тому или иному игроку. Это его зона ответственности, я стараюсь не вмешиваться в его работу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Сантос провёл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Сантос получил российское гражданство в 2024 году. Защитник «Зенита» имеет право на выступления в составе сборной России.

Материалы по теме
Глава РФС Дюков прокомментировал слова Сергея Лаврова о ведении диалога с США о спорте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android