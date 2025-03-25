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Антон Миранчук: надеюсь, Глушенкова окрылят три гола в сборной России

Антон Миранчук: надеюсь, Глушенкова окрылят три гола в сборной России
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал хет-трик нападающего Максима Глушенкова в матче с Замбией (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Конечно, у Максима улучшилось настроение — забить три! Макс — молодец! Пусть продолжает. Надеюсь, эти три года окрылят его», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Для Глушенкова эти голы стали первыми в составе сборной России. До этого он провёл за команду два матча, не отметившись результативными действиями.

Сборная России завершила мартовский сбор двумя победами со счётом 5:0. Ранее на том же стадионе «Динамо» была обыграна Гренада. Следующие игры сборной пройдут в июне.

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