Антон Миранчук: надеюсь, Глушенкова окрылят три гола в сборной России

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал хет-трик нападающего Максима Глушенкова в матче с Замбией (5:0).

«Конечно, у Максима улучшилось настроение — забить три! Макс — молодец! Пусть продолжает. Надеюсь, эти три года окрылят его», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Для Глушенкова эти голы стали первыми в составе сборной России. До этого он провёл за команду два матча, не отметившись результативными действиями.

Сборная России завершила мартовский сбор двумя победами со счётом 5:0. Ранее на том же стадионе «Динамо» была обыграна Гренада. Следующие игры сборной пройдут в июне.