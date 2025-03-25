Антон Миранчук: мы с Комаровым из одного города, и у нас даже был один тренер

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал, что они с Иваном Комаровым, который дебютировал за национальную команду в матче с Замбией (5:0), занимались у одного тренера в родном городе обоих футболистов.

«Да, мы с Комаровым из одного города, и у нас даже был один тренер. Даже есть фотка в интернете, где мы вместе. Потом он перешёл в «Локомотив», и мы были вместе в интернате. К сожалению, сегодня Ваня не отдал передачу, когда мог сделать, ха-ха! Но он молодец! Пусть продолжает работать», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Братья Миранчуки и Иван Комаров уроженцы Славянска-на-Кубани.