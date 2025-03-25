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Антон Миранчук рассказал, чем сборная Замбии отличается от предыдущих соперников

Антон Миранчук рассказал, чем сборная Замбии отличается от предыдущих соперников
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил, что класс футболистов сборной Замбии выше, чем у предыдущих соперников сборной. Россияне обыграли соперника со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Мы отнеслись к матчу с Замбией ответственно. Понимали, что будет непростая игра. Но мы выполнили установку тренера. В конечном итоге получилось замечательно. Класс игроков у них выше, этим и отличается от остальных соперников», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России в марте победила Гренаду и Замбию с одинаковым счётом. Следующие игры команда Валерия Карпина проведёт в июне 2025 года.

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