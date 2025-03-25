Антон Миранчук рассказал, чем сборная Замбии отличается от предыдущих соперников

Полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил, что класс футболистов сборной Замбии выше, чем у предыдущих соперников сборной. Россияне обыграли соперника со счётом 5:0.

«Мы отнеслись к матчу с Замбией ответственно. Понимали, что будет непростая игра. Но мы выполнили установку тренера. В конечном итоге получилось замечательно. Класс игроков у них выше, этим и отличается от остальных соперников», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России в марте победила Гренаду и Замбию с одинаковым счётом. Следующие игры команда Валерия Карпина проведёт в июне 2025 года.