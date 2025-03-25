Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Были некие вбросы перед игрой». Глушенков объяснил свой жест при праздновании хет-трика

«Были некие вбросы перед игрой». Глушенков объяснил свой жест при праздновании хет-трика
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной России и «Зенита» Максим Глушенков поделился эмоциями после товарищеского матча с Замбией (5:0), в котором он оформил хет-трик, а также объяснил значение своего жеста при праздновании третьего мяча, когда футболист приложил указательный палец к губам.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО«Фортуна».ИНН: 6164205110
erid 2RanymTCzxq 18+

– Безумный Макс вернулся?
– Не знаю, на одну игру пока да, дальше посмотрим.

– Как сегодня всё прошло, рад?
– Да, всё прошло хорошо. Спасибо партнёрам, что отдавали мне такие гениальные передачи. Я им благодарен за это.

– Ты особо не праздновал голы, почему?
– Зачем праздновать голы в товарищеской игре?

– Последний ты отпраздновал немного жестом, о чём этот жест?
– Были некие вбросы сегодня перед игрой, — сказал Глушенков в видео на YouTube-канале сборной России.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что Глушенков нахамил главном тренеру «Зенита» Сергею Семаку после проигранного матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Материалы по теме
Антон Миранчук: надеюсь, Глушенкова окрылят три гола в сборной России

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android