«Были некие вбросы перед игрой». Глушенков объяснил свой жест при праздновании хет-трика

Нападающий сборной России и «Зенита» Максим Глушенков поделился эмоциями после товарищеского матча с Замбией (5:0), в котором он оформил хет-трик, а также объяснил значение своего жеста при праздновании третьего мяча, когда футболист приложил указательный палец к губам.

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– Безумный Макс вернулся?

– Не знаю, на одну игру пока да, дальше посмотрим.

– Как сегодня всё прошло, рад?

– Да, всё прошло хорошо. Спасибо партнёрам, что отдавали мне такие гениальные передачи. Я им благодарен за это.

– Ты особо не праздновал голы, почему?

– Зачем праздновать голы в товарищеской игре?

– Последний ты отпраздновал немного жестом, о чём этот жест?

– Были некие вбросы сегодня перед игрой, — сказал Глушенков в видео на YouTube-канале сборной России.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что Глушенков нахамил главном тренеру «Зенита» Сергею Семаку после проигранного матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

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