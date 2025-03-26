Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Глушенков стал девятым автором хет-трика в составе сборной России

Максим Глушенков стал девятым автором хет-трика в составе сборной России
Комментарии

Нападающий национальной команды России Максим Глушенков в товарищеском матче со сборной Замбии (5:0) забил три гола и стал девятым автором хет-трика в составе сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

Ранее по три гола или больше за одну игру российской национальной команды забивали Александр Бородюк (хет-трик), Олег Саленко (пента-трик), Владимир Бесчастных (хет-трик), Дмитрий Булыкин (хет-трик), Дмитрий Сычёв (хет-трик), Александр Кержаков (хет-трик), Роман Павлюченко (хет-трик) и Артём Дзюба (покер).

Отметим, что для Глушенкова эти голы стали первыми в составе сборной России. До этого он провёл за команду два матча, не отметившись результативными действиями.

Материалы по теме
«Были некие вбросы перед игрой». Глушенков объяснил свой жест при праздновании хет-трика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android