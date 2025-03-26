Максим Глушенков стал девятым автором хет-трика в составе сборной России
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Нападающий национальной команды России Максим Глушенков в товарищеском матче со сборной Замбии (5:0) забил три гола и стал девятым автором хет-трика в составе сборной России.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
Ранее по три гола или больше за одну игру российской национальной команды забивали Александр Бородюк (хет-трик), Олег Саленко (пента-трик), Владимир Бесчастных (хет-трик), Дмитрий Булыкин (хет-трик), Дмитрий Сычёв (хет-трик), Александр Кержаков (хет-трик), Роман Павлюченко (хет-трик) и Артём Дзюба (покер).
Отметим, что для Глушенкова эти голы стали первыми в составе сборной России. До этого он провёл за команду два матча, не отметившись результативными действиями.
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