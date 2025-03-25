«Жалею, что не просил новую машину». Акинфеев получил ведро раков от блогера Спирякова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале поделился, что получил ведро раков и коробку с рыбой от футбольного блогера Евгения Спирякова. Напомним, после матча 21-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2), по итогам которого голкипер армейцев был признан лучшим игроком встречи, он попросил заменить соответствующую статуэтку на рыбу и раков.

«Недавно попросил рыбу и раков за лучшего игрока матча! Долго ждать не пришлось. Вместе с новой партией перчаток Жека Спиряков привёз ведро раков и целую коробку рыбы. Теперь жалею, что не просил новую машину. Спасибо, Жек!» — написал Акинфеев, выложив совместное фото со Спиряковым.

Фото: Из личного архива Игоря Акинфеева

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