«Жалею, что не просил новую машину». Акинфеев получил ведро раков от блогера Спирякова
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале поделился, что получил ведро раков и коробку с рыбой от футбольного блогера Евгения Спирякова. Напомним, после матча 21-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2), по итогам которого голкипер армейцев был признан лучшим игроком встречи, он попросил заменить соответствующую статуэтку на рыбу и раков.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36' 0:2 Гуарирапа – 59' 1:2 Хубулов – 64'
«Недавно попросил рыбу и раков за лучшего игрока матча! Долго ждать не пришлось. Вместе с новой партией перчаток Жека Спиряков привёз ведро раков и целую коробку рыбы. Теперь жалею, что не просил новую машину. Спасибо, Жек!» — написал Акинфеев, выложив совместное фото со Спиряковым.
Фото: Из личного архива Игоря Акинфеева
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