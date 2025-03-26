«Путин — фанат «Ромы»?» Тотти присудили сатирическую премию за поездку в Москву

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти присудили сатирическую награду за возможную поездку в Москву на международную премию. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Ведущий сатирической телепрограммы Striscia la Notizia Валерио Стаффелли встретил Тотти на парковке и попытался вручить ему шуточную награду «Золотой тапир» – она присуждается за громкие провалы и скандалы.

«Вы поедете в Россию 8 апреля или нет? Правда ли, что Путин – фанат «Ромы»?» – спросил Стаффелли.

Тотти не стал брать награду и как-либо отвечать, после чего сел в машину, которая была припаркована в неположенном месте, на пешеходном переходе и перед пандусом для инвалидов.

В 2022 году футболист уже удостоился этой премии за громкий бракоразводный процесс с женой.