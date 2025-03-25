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Тотти — о поездке в Москву: я не политик и не дипломат, я спортсмен

Тотти — о поездке в Москву: я не политик и не дипломат, я спортсмен
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Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти прокомментировал свою поездку в Москву на международную премию.

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«Моя командировка в Москву в течение нескольких дней вызывала бесконечные споры. Но я не политик и не дипломат, я спортсмен, который продвигает свои ценности по всему миру. Я всегда это делал: сначала как футболист, а теперь в новом обличье. В течение многих лет я ездил во все страны, куда меня приглашали, чтобы поговорить о спорте, и у меня не было бы проблем поехать в Киев с теми же целями.

Тем не менее, если бы я получил просьбу от компетентного органа не участвовать в московском мероприятии, я бы ни на минуту не колебался и сделал бы шаг назад. Всё остальное, я считаю, что это просто лицемерие и домыслы тех, кто хочет стать заметным через моё имя», — приводит слова Тотти ANSA.

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