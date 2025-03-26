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Романо прокомментировал слухи о возможном переходе ван Дейка в «Реал»

Романо прокомментировал слухи о возможном переходе ван Дейка в «Реал»
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Авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на информацию о потенциальном переходе 33-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в мадридский «Реал». Грядущим летом у нидерландского футболиста заканчивается контракт с мерсисайдцами.

«В последние недели поступали сообщения о Вирджиле ван Дейке и «Реале». Позвольте мне сказать, что такого никогда не было. Я слышал, что «Реал» никогда не общался с ван Дейком, а его агенты никогда не начинали никаких переговоров со «сливочными», — сказал Романо в видео на своём YouTube-канале.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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