Франк Рибери: у меня образовалась дыра в ноге, и её могли отрезать

Бывший крайний нападающий мюнхенской «Баварии» Франк Рибери рассказал, что в конце своей карьеры мог остаться без ноги.

«У меня была сильная инфекция, которая меня изгрызла. Я два месяца пил таблетки, пластину удалили, но инфекция продолжала разъедать меня. Всё было настолько плохо, что у меня образовались дыры в ноге. Я заразился стафилококком. Я провёл 12 дней в отделении неотложной помощи больницы в Австрии. Я очень испугался. Мне могли отрезать ногу», — приводит слова Рибери L'Équipe.

Напомним, Рибери перебрался в «Баварию» из «Марселя» летом 2007 года и выступал за немецкий клуб до лета 2019-го. В общей сложности Франк сыграл за баварцев 425 матчей во всех турнирах, в которых отметился 118 мячами и 177 голевыми передачами. Кроме того, в составе мюнхенского клуба француз выиграл один раз Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Бундеслиги, девять раз – Бундеслигу, шесть раз – Кубок Германии и четыре раза – Суперкубок Германии.