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«Мерзкие пустые сказочники!» Глушенков опроверг информацию о конфликте в «Зените»

«Мерзкие пустые сказочники!» Глушенков опроверг информацию о конфликте в «Зените»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал информацию о наличии конфликта в стане санкт-петербургского клуба. Ранее сообщалось, что после проигранного матча 21-го тура со «Спартаком» (1:2) в раздевалку команды зашёл председатель правления «Зенита» Александр Медведев и выразил своё недовольство игрокам.

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Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со «Спартаком» никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Я вам уже ответил. Конечно, это всё пустые разговоры, ничего подобного не было», – приводит слова Глушенкова «Советский спорт».

Также появлялась информация, что после встречи со «Спартаком» Глушенков нахамил главному тренеру команды Сергею Семаку.

Максим Глушенков Подробнее
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