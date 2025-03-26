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«Мерзкие пустые сказочники!» Глушенков опроверг информацию о конфликте в «Зените»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал информацию о наличии конфликта в стане санкт-петербургского клуба. Ранее сообщалось, что после проигранного матча 21-го тура со «Спартаком» (1:2) в раздевалку команды зашёл председатель правления «Зенита» Александр Медведев и выразил своё недовольство игрокам.

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«Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со «Спартаком» никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Я вам уже ответил. Конечно, это всё пустые разговоры, ничего подобного не было», – приводит слова Глушенкова «Советский спорт».

Также появлялась информация, что после встречи со «Спартаком» Глушенков нахамил главному тренеру команды Сергею Семаку.

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