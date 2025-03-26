Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sport.es: «Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, прописав отступные в € 80 млн

Sport.es: «Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, прописав отступные в € 80 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» намерена продлить контракт с 27-летним полузащитником Френки де Йонгом, заканчивающийся летом 2026 года. На текущий момент пролонгация трудового соглашения с нидерландским футболистом является приоритетной целью для сине-гранатовых. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб стремится к балансу между защитой собственных интересов и гибкостью, по этой причине «Барселона» готова предложить де Йонгу контракт, включающий в себя пункт об отступных в размере € 80 млн. Подчёркивается, что сине-гранатовые ожидают получить ответ от 27-летнего игрока до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Френки де Йонг Подробнее
Материалы по теме
Педри высказался о возможном финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Барселоной»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android