Sport.es: «Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, прописав отступные в € 80 млн

«Барселона» намерена продлить контракт с 27-летним полузащитником Френки де Йонгом, заканчивающийся летом 2026 года. На текущий момент пролонгация трудового соглашения с нидерландским футболистом является приоритетной целью для сине-гранатовых. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб стремится к балансу между защитой собственных интересов и гибкостью, по этой причине «Барселона» готова предложить де Йонгу контракт, включающий в себя пункт об отступных в размере € 80 млн. Подчёркивается, что сине-гранатовые ожидают получить ответ от 27-летнего игрока до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: