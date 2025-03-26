Созин: сегодня у сборной России был футбол, а не шоу для каких-то рекордов

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Замбией (5:0).

«Россия провела хороший, весёлый матч. Сначала меня удивило, что в старте было четыре игрока «Ростова». Но когда начали играть, я и забыл, кто в России лучше Вахании. Караваев явно будет похуже. Комаров тоже, мягко скажем, не выпадал, и был поинтереснее Черникова. Потом и Кисляк вышел. Видно, что в центре поля у нас есть много хороших ребят, ведь Карпин ещё и не всех вызвал.

Меня также порадовала скорость. Кажется, цифры у Кругового и Вахании запредельные. Они просто издевались над флангами обороны соперника. Мне могут возразить, что это всё на фоне Замбии. Пускай. К сожалению, матчей для сравнений немного. Но даже если вспоминать предыдущую игру с Гренадой – сегодня был футбол, а не шоу для каких-то рекордов. С такой игрой и на фоне Бельгии, думаю, выглядели бы нормально. Наша сборная сейчас кажется перспективной – и это радует», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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