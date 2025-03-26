25 марта состоялись матчи 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр, которые прошли в этот день.

Результаты матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 на 25 марта:

Молдавия — Эстония — 2:3;

Гибралтар — Чехия — 0:4;

Израиль — Норвегия — 2:4;

Лихтенштейн — Казахстан — 0:2;

Черногория — Фарерские острова — 1:0;

Северная Македония — Уэльс — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд: 12 групп по четыре команды в каждой, в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших, занявших третье место; добавится новая стадия в плей-офф — 1/16 финала.